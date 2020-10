Juventus-Napoli, De Laurentiis chiama Agnelli e valuta il rinvio: le ultime (Di sabato 3 ottobre 2020) Juventus–Napoli, gara a rischio rinvio dopo la notizia della positività al Covid-19 di Piotr Zielinski e di un collaboratore della società azzurra? Nella giornata di oggi è previsto il terzo ed ultimo giro di tamponi per i campani, che potrebbero rivelarsi decisivi in vista dell’incontro di domani sera tra bianconeri e partenopei. Il big match è alle porte e in quel di Castel Volturno sembra esserci un’aria surreale e di grande apprensione: calciatori e membri dello staff, infatti, sono preoccupati dopo i recenti sviluppi fatti registrare con i due casi spuntati fuori nella giornata di ieri e, memori anche di quanto sta accadendo tra le fila del Genoa, precedente avversaria dell formazione di Gennaro Gattuso in campionato, attendono con trepidazione di conoscere gli esiti dei nuovi test. E ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020), gara a rischiodopo la notizia della positività al Covid-19 di Piotr Zielinski e di un collaboratore della società azzurra? Nella giornata di oggi è previsto il terzo ed ultimo giro di tamponi per i campani, che potrebbero rivelarsi decisivi in vista dell’incontro di domani sera tra bianconeri e partenopei. Il big match è alle porte e in quel di Castel Volturno sembra esserci un’aria surreale e di grande apprensione: calciatori e membri dello staff, infatti, sono preoccupati dopo i recenti sviluppi fatti registrare con i due casi spuntati fuori nella giornata di ieri e, memori anche di quanto sta accadendo tra le fila del Genoa, precedente avversaria dell formazione di Gennaro Gattuso in campionato, attendono con trepidazione di conoscere gli esiti dei nuovi test. E ...

