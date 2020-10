Juventus-Napoli, annuncio dei bianconeri: “Domani sera saremo in campo” (FOTO) (Di sabato 3 ottobre 2020) Sale la tensione tra Juventus e Napoli, che dovrebbero scendere in campo domani sera nel posticipo della terza giornata di Serie A. Dopo che l’ASL campana ha fermato i partenopei impedendo di fatto la trasferta a Torino, i bianconeri hanno risposto con un comunicato ufficiale: “La Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus-Napoli domani alle 20:45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A.” Il tweet della Juventus Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A. — JuventusFC (@Juventusfc) October 3, ... Leggi su sportface (Di sabato 3 ottobre 2020) Sale la tensione tra, che dovrebbero scendere in campo domaninel posticipo della terza giornata di Serie A. Dopo che l’ASL campana ha fermato i partenopei impedendo di fatto la trasferta a Torino, ihanno risposto con un comunicato ufficiale: “La Prima Squadra scenderà in campo per la garadomani alle 20:45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A.” Il tweet dellaFootball Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la garadomani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A. —FC (@fc) October 3, ...

juventusfc : Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20… - ZZiliani : Mentre il Napoli non parte per Torino, la Juventus informa che ci sono due positività nello staff ma non riguardano… - claudioruss : L’Asl ha bloccato la partenza del #Napoli per #Torino. La squadra domani doveva essere impegnata nel match contro l… - AgoMatteo : RT @juventusfc: Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, com… - LueTommaso : RT @juventusfc: Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, com… -