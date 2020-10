Juventus-Napoli, anche Elmas indiponibile: è positivo al covid (Di sabato 3 ottobre 2020) Tante sono state le voci circa il rinvio della grande sfida di domani sera che vede contrapposti la Juventus di Andrea Pirlo e il Napoli di Rino Gattuso. La preoccupazione è partita tutta dalla positività di Piotr Zielinski e di un collaboratore della società partenopea, Giandomenico Costi. Gli azzurri di De Laurentiis erano reduci dalla vittoria per 6 a 0 in casa contro il Genoa. Proprio i rossoblu contano il maggior numero di contagiati in Serie A, ben 22 tra giocatori e staff. Nella giornata di oggi era previsto il terzo giro di tamponi per i campani, che potrebbero rivelarsi decisivi in vista dell’incontro di domani sera tra bianconeri e partenopei. I risultati sono arrivati nel pomeriggio e la preoccupazione risale. LEGGI anche: Calciomercato Juventus, fumata bianca Chiesa: ... Leggi su tuttojuve24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tante sono state le voci circa il rinvio della grande sfida di domani sera che vede contrapposti ladi Andrea Pirlo e ildi Rino Gattuso. La preoccupazione è partita tutta dalla positività di Piotr Zielinski e di un collaboratore della società partenopea, Giandomenico Costi. Gli azzurri di De Laurentiis erano reduci dalla vittoria per 6 a 0 in casa contro il Genoa. Proprio i rossoblu contano il maggior numero di contagiati in Serie A, ben 22 tra giocatori e staff. Nella giornata di oggi era previsto il terzo giro di tamponi per i campani, che potrebbero rivelarsi decisivi in vista dell’incontro di domani sera tra bianconeri e partenopei. I risultati sono arrivati nel pomeriggio e la preoccupazione risale. LEGGI: Calciomercato, fumata bianca Chiesa: ...

