Juventus, i convocati di Mancini: solo due bianconeri in Nazionale (Di sabato 3 ottobre 2020) Juventus – Sono tre le partite che l’Italia giocherà nel giro di una settimana. In calendario c’è infatti una amichevole con la Moldova in programma mercoledì 7 ottobre a Firenze. Quindi due gare importanti nella Nations League, con punti decisivi in palio. Domenica 11 ottobre l’Italia a Danzica affronterà la Polonia mentre mercoledì 14 ottobre la squadra azzurri affronterà i temibili Paesi Bassi. Juventus, Chiellini e Bonucci in Nazionale Il ct della Nazionale azzurra per queste tre partite ha convocato la bellezza di 34 elementi e tra questi ci sono anche due elementi bianconeri, ovvero i perni della difesa Bonucci e Chiellini. Lontano dunque il blocco Juve in Nazionale, vista la presenza di soli due ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 3 ottobre 2020)– Sono tre le partite che l’Italia giocherà nel giro di una settimana. In calendario c’è infatti una amichevole con la Moldova in programma mercoledì 7 ottobre a Firenze. Quindi due gare importanti nella Nations League, con punti decisivi in palio. Domenica 11 ottobre l’Italia a Danzica affronterà la Polonia mentre mercoledì 14 ottobre la squadra azzurri affronterà i temibili Paesi Bassi., Chiellini e Bonucci inIl ct dellaazzurra per queste tre partite ha convocato la bellezza di 34 elementi e tra questi ci sono anche due elementi, ovvero i perni della difesa Bonucci e Chiellini. Lontano dunque il blocco Juve in, vista la presenza di soli due ...

JuventusFCYouth : Domani si gioca #GianaErminioJuve, seconda giornata di campionato per la #Under23 ??? E?cco i convocati di Mister Z… - forumJuventus : ?? I convocati per #RomaJuve ? Ci sono Dybala e Morata ?? - JuventusFCYouth : #Under23 in campo oggi alle 20:45 contro la Pro Sesto ?? I convocati di Mister #Zauli ?? - _SiGonfiaLaRete : I #convocati di Rino #Gattuso per la gara con la #Juventus solo dopo #esito dei tamponi - PesceFrancesco1 : RT @JuventusFCYouth: Domani si gioca #GianaErminioJuve, seconda giornata di campionato per la #Under23 ??? E?cco i convocati di Mister Zaul… -