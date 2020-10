Juventus domani sera scenderà in campo anche senza il Napoli (Di sabato 3 ottobre 2020) Altro colpo di scena in Serie A con la comunicazione ufficiale della Juventus dopo la notizia della mancata partenza del Napoli bloccato dalla Regione Campania dopo la positività di due calciatori. Questa la nota del club bianconero: Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus – Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A. Juventus domani sera scenderà in campo anche senza il Napoli ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) Altro colpo di scena in Serie A con la comunicazione ufficiale delladopo la notizia della mancata partenza delbloccato dalla Regione Campania dopo la positività di due calciatori. Questa la nota del club bianconero:Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà inper la garaalle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A.scenderà inilITA Sport Press.

