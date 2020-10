Juve-Napoli, l’Asl Napoli 1 blocca la partenza del Napoli per Torino (Di sabato 3 ottobre 2020) E’ notizia di poco fa. L’Asl ha bloccato la partenza del Napoli per Torino. La squadra di Gattuso domani, da programma, dovrebbe essere impegnata nel match contro la Juventus all’Allianz, ma l’autorità sanitaria ha fermato tutto. Nel Napoli sono già due le positività emerse tra i calciatori, dopo i contatti avuti con i colleghi del Genoa, la settimana scorsa, troppo alto il rischio di propagare il contagio anche nella squadra bianconera. Del resto il caso Genoa, dove oggi sono stati toccati 22 positivi, è sotto gli occhi di tutti. C’è il rischio che anche nel Napoli si verifichi qualcosa del genere, con ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 3 ottobre 2020) E’ notizia di poco fa. L’Asl hato ladelper. La squadra di Gattuso domani, da programma, dovrebbe essere impegnata nel match contro lantus all’Allianz, ma l’autorità sanitaria ha fermato tutto. Nelsono già due le positività emerse tra i calciatori, dopo i contatti avuti con i colleghi del Genoa, la settimana scorsa, troppo alto il rischio di propagare il contagio anche nella squadra bianconera. Del resto il caso Genoa, dove oggi sono stati toccati 22 positivi, è sotto gli occhi di tutti. C’è il rischio che anche nelsi verifichi qualcosa del genere, con ...

