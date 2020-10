Juve-Napoli, la partita che spaventa il calcio italiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Inutile far finta che Juventus-Napoli sia solo una partita della terza giornata del campionato di Serie A. E' molto di più. E' una strettoia attraverso cui deve passare il sistema calcio italiano nella speranza che l'escalation dei contagi si fermi, il focolaio Genoa rimanga un caso isolato e il campionato possa arrivare alla sosta per le nazionali senza doversi tornare a misurare con le spinte alla chiusura. Una partita decisiva, drammatizzata dalle notizie sulle positività in serie che stanno colpendo le due squadre coinvolte e, più in generale, tutta la Serie A. Il Napoli si muove verso Torino senza Zielinski ed Elmas, positivi così come un componente dello staff della società: contagi emersi nei tre giri di tamponi effettuati con ... Leggi su panorama (Di sabato 3 ottobre 2020) Inutile far finta chentus-sia solo unadella terza giornata del campionato di Serie A. E' molto di più. E' una strettoia attraverso cui deve passare il sistemanella speranza che l'escalation dei contagi si fermi, il focolaio Genoa rimanga un caso isolato e il campionato possa arrivare alla sosta per le nazionali senza doversi tornare a misurare con le spinte alla chiusura. Unadecisiva, drammatizzata dalle notizie sulle positività in serie che stanno colpendo le due squadre coinvolte e, più in generale, tutta la Serie A. Ilsi muove verso Torino senza Zielinski ed Elmas, positivi così come un componente dello staff della società: contagi emersi nei tre giri di tamponi effettuati con ...

