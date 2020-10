Juve-Napoli, la Asl blocca la trasferta degli azzurri. Ma i bianconeri: «Noi in campo» (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo i casi dei contagi di Zielinski ed Elmas i partenopei isolati dalle autorità sanitarie al centro di allenamento di Castel Volturno. La Lega non ufficializza il rinvio Leggi su corriere (Di sabato 3 ottobre 2020) Dopo i casi dei contagi di Zielinski ed Elmas i partenopei isolati dalle autorità sanitarie al centro di allenamento di Castel Volturno. La Lega non ufficializza il rinvio

