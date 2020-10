Juve Napoli, De Siervo: «Al momento si gioca, aspettiamo i tamponi» (Di sabato 3 ottobre 2020) Luigi De Siervo ha parlato della possibilità di rinviare Juventus-Napoli Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato della possibilità di rinviare Juventus-Napoli visto il caso Covid in casa azzurra. «Juventus-Napoli si gioca? Dipende dall’esito dei tamponi, faccio gli auguri al Napoli, al momento si gioca. Il tentativo è garantire il calcio da una maledetta pandemia. Dobbiamo imparare a convivere ai tempi del Covid. Regolamento? La Lega ha voluto il rispetto delle regole europee, le stesse che regolano la Champions. Ma, abbiamo aggiunto una maggiore attenzione, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Luigi Deha parlato della possibilità di rinviarentus-Luigi De, amministratore delegato della Lega Serie A, ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha parlato della possibilità di rinviarentus-visto il caso Covid in casa azzurra. «ntus-si? Dipende dall’esito dei, faccio gli auguri al, alsi. Il tentativo è garantire il calcio da una maledetta pandemia. Dobbiamo imparare a convivere ai tempi del Covid. Regolamento? La Lega ha voluto il rispetto delle regole europee, le stesse che regolano la Champions. Ma, abbiamo aggiunto una maggiore attenzione, ...

