Juve-Napoli, c’è il comunicato della Lega Serie A: la gara è confermata (Di sabato 3 ottobre 2020) Si parlava di rinvio. Di stop. Adesso è arrivata la nota della Lega di Serie A che ha confermato il match di domani sera tra Juventus e Napoli in programma alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. Si chiude così una giornata surreale per Juve e Napoli: “La Lega Serie A conferma che la gara Juventus-Napoli, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma per domani alle 20.45”. Foto: twitter Juve L'articolo Juve-Napoli, c’è il comunicato della Lega Serie A: la gara è ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) Si parlava di rinvio. Di stop. Adesso è arrivata la notadiA che ha confermato il match di domani sera trantus ein programma alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. Si chiude così una giornata surreale per: “LaA conferma che lantus-, valida per la terza giornata di campionato, resta in programma per domani alle 20.45”. Foto: twitterL'articolo, c’è ilA: laè ...

capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - juventusfc : Consiglio: andate qui ???? - juventusfc : E se una sfida come questa non vi basta... Qui ?? - emamarro : RT @RobertoRenga: Se la Juve dice che andrà in campo, non lo fa a caso. Avrà sentito, immagino, prima la Lega, che appunto conferma la part… - _bikeyz_ : @emmezetaJ Per dire cioè che una federazione seria magari cerca di capire perché è venuta fuori questa storiella ch… -