Italia Sì, ospiti puntata 3 ottobre 2020: Melania, Sara, Jana ed Anna Adamo (Di sabato 3 ottobre 2020) Torna, alle 16:25, con la terza edizione, Italia Sì, il talk show del sabato pomeriggio di Raiuno condotto da Marco Liorni. Tra attualità e storie di gente comune, il programma mette a disposizione un podio da cui i protagonisti possono raccontare le loro storie, che sono al centro di un dibattito degli ospiti in studio. Italia Sì, 3 ottobre 2020 Nella quarta puntata vedremo la plurimamma Melania, che da Taormina racconterà la sua storia; poi Sara che corre più veloce di tutti e che difenderà il papà dalle critiche; Jana racconterà una battaglia che dagli anni '70 arriva ad oggi, quella di Bussana Vecchia ed i suoi artisti, che dovrebbero sgombrare quel luogo simbolo.

Ultime Notizie dalla rete : Italia ospiti A “MADE IN ITALY: THE RESTART”. Programma e ospiti Affaritaliani.it Speciale energia: India, ambasciata italiana ospita tavola rotonda virtuale su accesso all'energia e all'acqua nelle aree rurali

Nuova Delhi, 02 ott 14:00 - (Agenzia Nova) - Nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile l'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi ospiterà lunedì 5 ottobre alle 12:30 Ist (le 9 del mattino in ...

Morì soffocato in una struttura sanitaria nel Salento: un indagato per omicidio colposo

Soffocato da un boccone di mortadella all'interno di una comunità socio riabilitativa di Tricase in cui era ospite da anni. Sulla morte di Marcello Amato, originario di Maglie, la procura di ...

Nuova Delhi, 02 ott 14:00 - (Agenzia Nova) - Nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile l'ambasciata d'Italia a Nuova Delhi ospiterà lunedì 5 ottobre alle 12:30 Ist (le 9 del mattino in ...