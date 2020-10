Inzaghi | “Bologna | non cerco rivincite Servirà una grande prestazione”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Terza gara in una settimana, la seconda di fila tra le mura amiche del “Ciro Vigorito” per il Benevento. Domani, ore 15, i giallorossi di Pippoospiteranno il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Sanniti e felsinei hanno conquistato tre punti nei primi 180 minuti di campionato. A presentare il match è proprio il tecnico piacentino della Strega, intervenuto questo pomeriggio in conferenza stampa. Condizione – Ci siamo trovati a giocare tre partite in una settimana, dobbiamo cercare di recuperare energie ma la squadra sta bene ed è in fiducia. Secondo me abbiamo fatto due ottime partite in serie A, sfrontati e belli da vedere. Dobbiamo continuare a dare continuità alle prestazioni. Affrontiamo un Bologna che ha rischiato di andare in Europa League e servirà un’altra ...