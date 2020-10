Intervista a Alena Šeredová | nuova vita dopo le “sofferenze passate”

Leggi su dailynews24

(Di sabato 3 ottobre 2020)Šeredová, showgirl, attrice e dirigente sportiva, ha recentemente rilasciata un’durante il programma televisivo “Verissimo”. In quest’ultima descrive con passione e tenerezza la gioia di esseremente mamma. Ma non solo. Ne approfitta anche per elogiare l’attuale compagno, Alessandro Nasi, non senza qualche frecciatina all’ex marito Gianluigi (Gigi) Buffon. LE GIOIE DEL PRESENTE – … L'articoloŠeredová,le “sofferenze passate”