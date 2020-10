Inter, Conte: “In Italia conta solo il risultato. Non abbiamo paura della Lazio” (Di sabato 3 ottobre 2020) L'Inter si prepara al big match della terza giornata di campionato. I nerazzurri vanno in trasferta all'Olimpico di Roma, dove sfideranno la Lazio. Il tecnico Antonio Conte analizza l'avvicinamento a questa sfida: "L'anno scorso abbiamo perso quattro partite di cui una all'Olimpico contro di loro. E' un impegno duro, importante contro un'ottima squadra. Vogliamo uscire con un risultato migliore. Le partite vanno giocate e testate di volta in volta, la gara contro la Lazio è un match impegnativo. Credo comunque che ogni gara presenti delle insidie. Domani affrontiamo un tipo di partita nella partita stessa. La Lazio è un'ottima squadra che l'anno scorso ha provato a vincere lo scudetto. Non dobbiamo snaturarci. Siamo tutti curiosi di vedere che tipo di risposte possiamo dare in questi match ... Leggi su itasportpress (Di sabato 3 ottobre 2020) L'si prepara al big matchterza giornata di campionato. I nerazzurri vanno in trasferta all'Olimpico di Roma, dove sfideranno la Lazio. Il tecnico Antonioanalizza l'avvicinamento a questa sfida: "L'anno scorsoperso quattro partite di cui una all'Olimpico contro di loro. E' un impegno duro, importante contro un'ottima squadra. Vogliamo uscire con unmigliore. Le partite vanno giocate e testate di volta in volta, la gara contro la Lazio è un match impegnativo. Credo comunque che ogni gara presenti delle insidie. Domani affrontiamo un tipo di partita nella partita stessa. La Lazio è un'ottima squadra che l'anno scorso ha provato a vincere lo scudetto. Non dobbiamo snaturarci. Siamo tutti curiosi di vedere che tipo di risposte possiamo dare in questi match ...

Conte: "Lazio avversario duro. non dobbiamo snaturarci"

