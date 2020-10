Influenza: vicesindaco Milano, 'Gallera dica quante dosi mancano' (Di sabato 3 ottobre 2020) Milano, 3 ott. (Adnkronos) - "Non ho fatto una mediocre polemica politica. Ho chiesto dati e numeri e costi, che Gallera nel rispondere continua ad omettere. Non voglio percentuali prive di riferimenti utili a capirle. Voglio sapere quante dosi servono, quante sono state già acquistate tramite gara, quando arrivano e quante ne mancano. In più, da contribuente lombarda, oltre che da vicesindaco, vorrei capire quanto la Regione Lombardia ha speso". Così la vicesindaco Anna Scavuzzo replica all'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera sul tema vaccini. "Il voltafaccia di ieri costringe il Comune ad andare sul mercato privato a ottobre: avessimo saputo prima che la Regione era in sofferenza e non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020), 3 ott. (Adnkronos) - "Non ho fatto una mediocre polemica politica. Ho chiesto dati e numeri e costi, chenel rispondere continua ad omettere. Non voglio percentuali prive di riferimenti utili a capirle. Voglio sapereservono,sono state già acquistate tramite gara, quando arrivano ene. In più, da contribuente lombarda, oltre che da, vorrei capire quanto la Regione Lombardia ha speso". Così laAnna Scavuzzo replica all'assessore lombardo al Welfare Giuliosul tema vaccini. "Il voltafaccia di ieri costringe il Comune ad andare sul mercato privato a ottobre: avessimo saputo prima che la Regione era in sofferenza e non ...

