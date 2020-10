Incubo Maltempo, frane ed esondazioni: disperse quattro persone (Di sabato 3 ottobre 2020) Ci sono quattro dispersi a causa del Maltempo nella zona di confine tra Italia e Francia. Non si hanno notizie di un camioncino di Emmaus Cuneo – un’organizzzazione di volontariato – con tre addetti a bordo che era diretto a Tenda, in val Roya. I contatti si sono persi a Vievola, una delle zone più colpite dall’ondata di Maltempo. Molte persone sono rimaste bloccate tra due frane proprio a Vievola e sotto il tunnel di Tenda, dove non si escludono vittime. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo cinque persone che erano rimaste intrappolate nella galleria che unisce Italia e Francia. Si tratta di quattro pompieri francesi e un pastore italiano che poco prima aveva visto il fratello trascinato via dalla piena dei fiumi. Piogge intense e ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Ci sonodispersi a causa delnella zona di confine tra Italia e Francia. Non si hanno notizie di un camioncino di Emmaus Cuneo – un’organizzzazione di volontariato – con tre addetti a bordo che era diretto a Tenda, in val Roya. I contatti si sono persi a Vievola, una delle zone più colpite dall’ondata di. Moltesono rimaste bloccate tra dueproprio a Vievola e sotto il tunnel di Tenda, dove non si escludono vittime. I vigili del fuoco hanno tratto in salvo cinqueche erano rimaste intrappolate nella galleria che unisce Italia e Francia. Si tratta dipompieri francesi e un pastore italiano che poco prima aveva visto il fratello trascinato via dalla piena dei fiumi. Piogge intense e ...

