Incidente al processo contro Salvini: ferita l’avvocato Giulia Bongiorno (Di sabato 3 ottobre 2020) Piccolo Incidente a Catania nell’aula di tribunale dove si svolge il processo contro Salvini: ferita l’avvocato Giulia Bongiorno. L’udienza preliminare a carico di Matteo Salvini per il caso Gregoretti si apre con un episodio che avrebbe potuto provocare conseguenze anche più gravi. L’avvocatessa Giulia Bongiorno, legale dell’ex ministro dell’Interno, è rimasta infatti ferita in tribunale a Catania. A … L'articolo Incidente al processo contro Salvini: ferita l’avvocato Giulia Bongiorno è apparso prima ... Leggi su viagginews (Di sabato 3 ottobre 2020) Piccoloa Catania nell’aula di tribunale dove si svolge ill’avvocato. L’udienza preliminare a carico di Matteoper il caso Gregoretti si apre con un episodio che avrebbe potuto provocare conseguenze anche più gravi. L’avvocatessa, legale dell’ex ministro dell’Interno, è rimasta infattiin tribunale a Catania. A … L'articoloall’avvocatoè apparso prima ...

HuffPostItalia : Incidente per Giulia Bongiorno al processo Gregoretti, va via in sedia a rotelle - xblunotte : RT @tempoweb: Incidente durante il processo a #Salvini Lastra di marmo sull'avvocato #bongiorno che finisce sulla sedia a rotelle https://t… - cambionnome : RT @3Figlio: Incidente in Aula per Giulia Bongiorno durante l’udienza preliminare di Salvini per il caso Gregoretti. Una piccola lastra di… -