Inchiesta ‘ndrangheta a Torino | archiviato Gattuso

Tra le brevi di cronaca del Fatto quotidiano ce n'è una – positiva – che riguarda l'allenatore del Napoli Rino Gattuso. Il pm di Torino Ruggero Mauro Crupi ha chiesto l'archiviazione per Rino Gattuso, allenatore del Napoli, finito nel 2018 tra i 43 indagati di un procedimento sul riciclaggio. L'indagine aveva fatto emergere l'esistenza di una catena di aziende create per riciclare denaro e intestate a vari prestanome. A Gattuso, conterraneo di Pasquale Motta, principale indagato, imprenditore di origini calabresi, era stato contestato il trasferimento fraudolento di valori perché figurava socio al 35 per cento della Tre Olmi di Gallarate, azienda che produceva salumi riconducibile a Motta, poi fallita. Gattuso, interrogato, aveva precisato di non ...

