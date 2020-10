In Belgio la prima Vicepremier e Ministra europea transgender, Petra De Sutter (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Vice Premier del Belgio Petra De Sutter In Belgio è stata nominata la prima trans alla carica di Vice Primo Ministro del nuovo Governo De Croo, oltre alla carica di Ministro Petra De Sutter (57 anni) parlamentare europea dal 2019 della Lista Verdi Fiamminghi, ricopre anche la carica di Presidente della Commissione per il Mercato Interno e la Protezione dei Consumatori è da ieri Vice Primo Ministro del Belgio. Petra De Sutter ieri ha giurato davanti al Re Filippo del Belgio come Vice Premier e Ministro del Servizio Pubblico e delle Imprese Pubbliche del Governo De Croo. Si tratta della prima donna trans a essere stata eletta ala carica di Vice ... Leggi su sanand (Di sabato 3 ottobre 2020) Il Vice Premier delDeInè stata nominata latrans alla carica di Vice Primo Ministro del nuovo Governo De Croo, oltre alla carica di MinistroDe(57 anni) parlamentaredal 2019 della Lista Verdi Fiamminghi, ricopre anche la carica di Presidente della Commissione per il Mercato Interno e la Protezione dei Consumatori è da ieri Vice Primo Ministro delDeieri ha giurato davanti al Re Filippo delcome Vice Premier e Ministro del Servizio Pubblico e delle Imprese Pubbliche del Governo De Croo. Si tratta delladonna trans a essere stata eletta ala carica di Vice ...

ilpost : In Belgio per la prima volta in Europa una persona transgender è diventata ministro - vladiluxuria : I miei complimenti a Petra De Sutter, prima ministra transgender in Belgio: si occuperà di servizi e partecipazioni… - vladiluxuria : La prima ministra trans in Belgio si chiama Petra De Sutter ed è ginecologa: mandate un’ambulanza alle transfobe di… - Claudia53114223 : RT @catlatorre: Petra De Sutter è la prima Ministra (e vicepremier del Belgio) transgender in Europa. 'Non tutti hanno avuto la fortuna ne… - davocearispetto : Petra De Sutter - @pdsutter - dei Verdi è la prima #donna #trans a diventare #Ministra e vice Premier. Succede in… -