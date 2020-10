Il virologo Silvestri | ' A Trump consiglio cure serie e che firmi l' accordo sul clima'

(Di sabato 3 ottobre 2020) Parole chiare e nette: "A, oltre al proverbiale in bocca al lupo, che non si nega a nessuno,, direi di farsi dare una bella dose di anticorpi monoclonali neutralizzanti e di smetterla di ...

Lo scienziato italiano docente negli Usa alla Emory University di Atlanta: "Tra un anno Covid sarà finito, ma il cambiamento climatico rimarrà con noi"."A Trump, oltre al proverbiale in bocca al lupo (che non si nega a nessuno), direi di farsi dare una bella dose di anticorpi monoclonali neutralizzanti e di smetterla di cianciare di cose che non cono ...