Il vaccino contro il Coronavirus arriverà entro Pasqua

ROMA - Il quotidiano britannico The Times si sbilancia: entro tre mesi potrebbe esserci la prima produzione di massa di vaccini contro il Covid-19, con la prospettiva di vaccinare ogni adulto in Gran Bretagna.

Ultime Notizie dalla rete : vaccino contro Vaccino Covid, Burioni: «Dati preliminari promettenti, ormai siamo in finale: possiamo vincere» Il Messaggero Covid, è arrivato il vaccino russo: al via la sperimentazione

E’ arrivato in Venezuela il vaccino russo contro il Covid 19: 2mila persone parteciperanno alla sperimentazione. Il primo lotto del vaccino russo contro il Covid-19 è arrivato in Venezuela. Lo ha reso ...

Times: "Vaccino contro il Coronavirus arriverà entro Pasqua"

Dal quotidiano britannico arriva la speranza di poter avere la prima produzione di massa per limitare il Covid-19 entro tre mesi. La prospettiva è quella di vaccinare ogni adulto in Gran Bretagna entr ...

E' arrivato in Venezuela il vaccino russo contro il Covid 19: 2mila persone parteciperanno alla sperimentazione. Il primo lotto del vaccino russo contro il Covid-19 è arrivato in Venezuela.