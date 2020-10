Il tweet di Donald Trump dall’ospedale Watter Reed

Leggi su meteoweek

(Di sabato 3 ottobre 2020) Il presidentetiene aggiornati i suoi followers con unsul social dall’ospedaledove è ricoverato da questa mattina LEGGI ANCHE: Il presidentetrasferito in ospedale in elicottero (VIDEO)è stato ricoverato: il presidente Usa ha la febbre Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!! … L'articolo Ildidall’ospedaleproviene da www.meteoweek.com.