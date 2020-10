(Di sabato 3 ottobre 2020) "ha il? Non ci". Lo ha detto il professor Derrick de, tra i più autorevoli sociologi della comunicazione sul piano internazionale, nel corso di un'intervista...

Carmela_oltre : RT @GazzettaDelSud: Il sociologo de Kerckhov: 'Trump ha il Covid? Non ci credo, solo strategia' - GazzettaDelSud : Il sociologo de Kerckhov: 'Trump ha il Covid? Non ci credo, solo strategia' -

Ultime Notizie dalla rete : sociologo Kerckhov

Gazzetta del Sud

L’evento, organizzato dal Sicilian Post e dalla Fondazione Domenico Sanfilippo editore in collaborazione con l’Università, la Scuola Superiore e il Teatro Stabile di Catania, avrà come protagonista il ..."Trump ha il Covid? Non ci credo, solo strategia". Lo ha detto il professor Derrick de Kerckhov, tra i più autorevoli sociologi della comunicazione sul piano ...