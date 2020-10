Il sistema Mose è tutto sollevato: funziona! Venezia è al sicuro dall’alta marea [VIDEO] (Di sabato 3 ottobre 2020) Il sistema Mose è tutto sollevato, separando così le tre bocche di porto della laguna di Venezia dal mare e impedendo alla marea di crescere. Di fatto il livello dell’acqua non sta crescendo. Lo comunica il Centro maree del Comune. Alle ore 10 sono stati misurati alla Diga Sud del Lido 119 centimetri, a Punta Salute, dove si registra il ‘medio mare’ 69 centimetri. Il Mose sta dunque dimostrando la sua efficacia. Dopo la chiusura effetto delle paratoie alzate, si e’ fermata la crescita della marea in laguna. Il livello dell’acqua e’ cresciuto in maniera costante dai 70 centimetri delle 9 (misurazione a Punta della Salute) ai 74 delle 9.20, fino ai 77 delle 9.40, iniziando poi a calare e a ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Il, separando così le tre bocche di porto della laguna didal mare e impedendo alladi crescere. Di fatto il livello dell’acqua non sta crescendo. Lo comunica il Centro maree del Comune. Alle ore 10 sono stati misurati alla Diga Sud del Lido 119 centimetri, a Punta Salute, dove si registra il ‘medio mare’ 69 centimetri. Ilsta dunque dimostrando la sua efficacia. Dopo la chiusura effetto delle paratoie alzate, si e’ fermata la crescita dellain laguna. Il livello dell’acqua e’ cresciuto in maniera costante dai 70 centimetri delle 9 (misurazione a Punta della Salute) ai 74 delle 9.20, fino ai 77 delle 9.40, iniziando poi a calare e a ...

