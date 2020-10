Il Real Madrid perde pezzi, anche Odriozola ko. Zizou preoccupato, l’Inter… (Di sabato 3 ottobre 2020) Non c’è pace per Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid deve fare i conti con le assenze pesanti di quattro calciatori di prima fascia. Nelle ultime due settimane Zizou aveva già visto tre giocatori finire ko: Kroos, Hazard e Carvajal. Oggi si è registrato l’infortunio muscolare di Odriozola. Il 3 novembre ci sarà la gara contro l’Inter e Antonio Conte segue interessato gli aggiornamenti dell’infermeria delle merengues. Foto: As L'articolo Il Real Madrid perde pezzi, anche Odriozola ko. Zizou preoccupato, l’Inter… proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 3 ottobre 2020) Non c’è pace per Zinedine Zidane. Il tecnico deldeve fare i conti con le assenze pesanti di quattro calciatori di prima fascia. Nelle ultime due settimaneaveva già visto tre giocatori finire ko: Kroos, Hazard e Carvajal. Oggi si è registrato l’infortunio muscolare di. Il 3 novembre ci sarà la gara contro l’Inter e Antonio Conte segue interessato gli aggiornamenti dell’infermeria delle merengues. Foto: As L'articolo Ilko., l’Inter… proviene da Alfredo Pedullà.

