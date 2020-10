“Il presidente USA verrà colpito da una misteriosa malattia”, la predizione di Baba Vanga su Trump (Di sabato 3 ottobre 2020) La veggente Baba Vanga torna a far parlare di sè. La “Nostradamus dei Balcani”, deceduta nel 1996, aveva previsto un terribile destino per il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, come riportano i suoi fedelissimi. La mistica aveva infatti previsto un presidente USA affetto da “una misteriosa malattia” nel 2020, che gli avrebbe causato sordità … L'articolo “Il presidente USA verrà colpito da una misteriosa malattia”, la predizione di Baba Vanga su Trump NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 3 ottobre 2020) La veggentetorna a far parlare di sè. La “Nostradamus dei Balcani”, deceduta nel 1996, aveva previsto un terribile destino per ildegli Stati Uniti Donald, come riportano i suoi fedelissimi. La mistica aveva infatti previsto unUSA affetto da “unamalattia” nel 2020, che gli avrebbe causato sordità … L'articolo “IlUSA verràda unamalattia”, ladisuNewNotizie.it.

