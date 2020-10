Il piano segreto per le chiusure. Dove si rischia la serrata Covid

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 3 ottobre 2020) Valentina Dardari Nelle ultime 24 ore 2.499 e 23 vittime. Il governo vorrebbe tenere aperte le fabbriche e le scuole, il resto è in forse. Ancora sul tavolo l’ipotesi di adottare in tutta Italia l’uso di mascherina anche all’aperto Ristoranti e bar sono i primi are una nuova chiusura. I dati registrati ieri, che portano a quota 2.499 i nuovi positivi, leggermente meno rispetto a quelli pervenuti giovedì, stanno portando il governo a prendere seriamente in considerazione l’idea di prorogare lo stato d’emergenza fino al 31 gennaio. Nonché l’ipotesi di rendere obbligatorio l’uso della mascherina anche all’aperto su tutto il territorio nazionale. Per il momento la norma è stata adottata in Campania, nel Lazio e in alcune città del Nord. Palazzo Chigi ha precisato che la ...