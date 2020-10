Il Papa, ad Assisi, firma 'Fratelli tutti': la sua terza enciclica (Di sabato 3 ottobre 2020) La cerimonia nella basilica di San Francesco. L'enciclica segue la 'Lumen fidei' del 29 giugno 2013, iniziata da Benedetto XVI e completata e firmata da Francesco, e la 'Laudato si' del 24 maggio 2015,... Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 ottobre 2020) La cerimonia nella basilica di San Francesco. L'segue la 'Lumen fidei' del 29 giugno 2013, iniziata da Benedetto XVI e completata eta da Francesco, e la 'Laudato si' del 24 maggio 2015,...

vaticannews_it : #3ottobre Alla vigilia della festa di San Francesco, #PapaFrancesco si reca nel pomeriggio ad #Assisi dove firmerà,… - francescoassisi : Papa Francesco ad #Assisi per la firma dell'enciclica #FratelliTutti @ppontifex54 #3ottobre - francescoassisi : Una giornata storica e una grande gioia per la Comunità Francescana: Papa Francesco ad Assisi per la firma della… - FennecFoxs : RT @fattoquotidiano: Fratelli tutti, Papa Francesco firma la sua terza enciclica sulla tomba del santo di Assisi - srnerina : Enciclica: un messaggio rivolto a tutto il mondo -