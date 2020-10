Il Nord Italia flagellato dal maltempo, in Piemonte 11 dispersi (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - Articolo aggiornato alle ore 12,45. Si aggrava il bilancio dei dispersi a causa del maltempo in Piemonte. Al momento sono 11 le persone di cui sono state diramate le ricerche in tutti i presidi di soccorso. Le zone della regione più colpite sono il Cuneese e la Valsesia, in provincia di Vercelli. Ne dà notizia la regione Piemonte che parla di "situazione estremamente critica, quella che si è venuta a creare nella notte in molte zone del Piemonte". Al "momento si registrano 10 dispersi nel Cuneese, su cui si stanno facendo verifiche sul versante Italiano e Francese". Un altro disperso "si registra nel Vercellese, nel Comune di Varallo Sesia, caduto con la sua auto nel Sesia". Un albergatore della Valle Gesso, in provincia di ... Leggi su agi (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - Articolo aggiornato alle ore 12,45. Si aggrava il bilancio deia causa delin. Al momento sono 11 le persone di cui sono state diramate le ricerche in tutti i presidi di soccorso. Le zone della regione più colpite sono il Cuneese e la Valsesia, in provincia di Vercelli. Ne dà notizia la regioneche parla di "situazione estremamente critica, quella che si è venuta a creare nella notte in molte zone del". Al "momento si registrano 10nel Cuneese, su cui si stanno facendo verifiche sul versanteno e Francese". Un altro disperso "si registra nel Vercellese, nel Comune di Varallo Sesia, caduto con la sua auto nel Sesia". Un albergatore della Valle Gesso, in provincia di ...

