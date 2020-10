Il Mose di Venezia funziona: piazza San Marco asciutta. Brugnaro: “Giornata storica” (video) (Di sabato 3 ottobre 2020) Per tutta la procedura, durata un paio d’ore dal via libera delle 8.54 alla conferma della fine delle 10.45, tecnici, sindaco, cittadini sono rimasti col fiato sospeso. E anche dopo hanno continuato a dire “aspettiamo”, “vediamo”, “per ora”. Eppure il Mose di Venezia stava già funzionando: nonostante il maltempo, la marea registrata a Punta della Salute è rimasta stabile a 70 cm e piazza San Marco al riparo dalle acque. “Oggi è una giornata storica”, ha detto il sindaco Luigi Brugnaro, pur mantenendo la cautela di fronte a un’opera così a lungo attesa (fu il governo di centrodestra a stanziare i primi soldi nel 2001), così ostinatamente voluta, ma anche così fortemente avversata. ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 ottobre 2020) Per tutta la procedura, durata un paio d’ore dal via libera delle 8.54 alla conferma della fine delle 10.45, tecnici, sindaco, cittadini sono rimasti col fiato sospeso. E anche dopo hanno continuato a dire “aspettiamo”, “vediamo”, “per ora”. Eppure ildistava giàndo: nonostante il maltempo, la marea registrata a Punta della Salute è rimasta stabile a 70 cm eSanal riparo dalle acque. “Oggi è una giornata storica”, ha detto il sindaco Luigi, pur mantenendo la cautela di fronte a un’opera così a lungo attesa (fu il governo di centrodestra a stanziare i primi soldi nel 2001), così ostinatamente voluta, ma anche così fortemente avversata. ...

