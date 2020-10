Il mondo piange la scomparsa di Derek Mahon, poeta dell’iconica poesia “Andrà tutto bene” (Di sabato 3 ottobre 2020) Si è spento all’età di 78 anni, dopo una breve malattia, il poeta Derek Mahon. La sua poesia “Andrà tutto bene“, pubblicata nel 2011, era diventata slogan di speranza durante il lockdown. Ad annunciare la sua scomparsa è l’editore Gallery Press, che nel suo post lo ha definito “maestro della poesia”. Nato a Belfast il 23 novembre 1941, ha conseguito la specializzazione in lingua francese al Trinity College di Dublino. Dopo svariati anni dedicati all’insegnamento tra Canada e Stati Uniti, Mahon si è poi stabilito a Londra, dove ha svolto la professione di giornalista lavorando per testate del calibro di ” Vogue ” e “Atlantis”. Nelle sue ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Si è spento all’età di 78 anni, dopo una breve malattia, il. La sua“Andràbene“, pubblicata nel 2011, era diventata slogan di speranza durante il lockdown. Ad annunciare la suaè l’editore Gallery Press, che nel suo post lo ha definito “maestro della”. Nato a Belfast il 23 novembre 1941, ha conseguito la specializzazione in lingua francese al Trinity College di Dublino. Dopo svariati anni dedicati all’insegnamento tra Canada e Stati Uniti,si è poi stabilito a Londra, dove ha svolto la professione di giornalista lavorando per testate del calibro di ” Vogue ” e “Atlantis”. Nelle sue ...

