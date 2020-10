Il miracolo (in ritardo) di Venezia. Dopo vent'anni il Mose ferma l'acqua alta (Di sabato 3 ottobre 2020) Ieri per la prima volta le paratoie hanno protetto la città. I 130 centimetri di acqua alta sono rimasti fuori dalla laguna. Felicità fra gli abitanti. Ma c'è chi pensa con rammarico: "In vent’anni c’è stato uno sperpero di soldi incredibile, e l’abbiamo pagato tutti”. Leggi su repubblica (Di sabato 3 ottobre 2020) Ieri per la prima volta le paratoie hanno protetto la città. I 130 centimetri disono rimasti fuori dalla laguna. Felicità fra gli abitanti. Ma c'è chi pensa con rammarico: "Inc’è stato uno sperpero di soldi incredibile, e l’abbiamo pagato tutti”.

SignorAldo : Il miracolo (in ritardo) di Venezia. Dopo vent'anni il Mose ferma l'acqua alta - StraNotizie : Il miracolo (in ritardo) di Venezia. Dopo vent'anni il Mose ferma l'acqua alta - cronaca_news : Il miracolo (in ritardo) di Venezia. Dopo vent'anni il Mose ferma l'acqua alta - lilwallflowerz_ : se oggi non arrivo in ritardo miracolo - aftervhours : stamattina non ero in ritardo miracolo -

Ultime Notizie dalla rete : miracolo ritardo Il miracolo (in ritardo) di Venezia. Dopo vent'anni il Mose ferma l'acqua alta La Repubblica Il miracolo (in ritardo) di Venezia. Dopo vent'anni il Mose ferma l'acqua alta

VENEZIA – “Xe un miracoo, in ritardo ma xe un miracoo”, dice il gondoliere Tommaso ... Carlo Alberto Tesserin. Il Mose e il “miracolo” a Venezia, dunque. Dopo vent’anni di lavori, polemiche, scandali, ...

Coronavirus, tutte le bugie di Trump sul Covid: «Vedrete, sparirà come per miracolo»

Dall’uso della mascherina alla mortalità del Covid il presidente ha sempre cercato di minimizzare ma in realtà sapeva bene quanto fosse pericoloso ...

VENEZIA – “Xe un miracoo, in ritardo ma xe un miracoo”, dice il gondoliere Tommaso ... Carlo Alberto Tesserin. Il Mose e il “miracolo” a Venezia, dunque. Dopo vent’anni di lavori, polemiche, scandali, ...Dall’uso della mascherina alla mortalità del Covid il presidente ha sempre cercato di minimizzare ma in realtà sapeva bene quanto fosse pericoloso ...