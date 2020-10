Il mio personale ‘Mezzogiorno di fuoco’. Oppure era più un film horror? (Di sabato 3 ottobre 2020) Le mie smart vacancy si sono protratte oltre tempo, ma adesso sono tornato tutto vostro. Prima di alzare il sipario sul prossimo atto de “Le avventure di Picc e Peg” un breve ripasso di quelli precedenti: abbiamo esordito con una “bella” polmonite, introdotto quella sagoma della Picc (un catetere venoso da braccio) e conosciuto l’incantevole infermiera Martina. Nel secondo atto è toccato ad altre infezioni (la candida e lo stafilococco), a un comodo catetere venoso posizionato sul collo (il Cvc), e presentato quella birba della Peg, ovvero un buco nello stomaco ove inserire un tubicino che protubera in fuori e da collegare a una flebo per alimentarmi. L’argomento odierno, infatti, sarà l’operazione chirurgica per installare la birbantella. Innanzitutto fin dal principio del ricovero più lungo del West era allegramente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Le mie smart vacancy si sono protratte oltre tempo, ma adesso sono tornato tutto vostro. Prima di alzare il sipario sul prossimo atto de “Le avventure di Picc e Peg” un breve ripasso di quelli precedenti: abbiamo esordito con una “bella” polmonite, introdotto quella sagoma della Picc (un catetere venoso da braccio) e conosciuto l’incantevole infermiera Martina. Nel secondo atto è toccato ad altre infezioni (la candida e lo stafilococco), a un comodo catetere venoso posizionato sul collo (il Cvc), e presentato quella birba della Peg, ovvero un buco nello stomaco ove inserire un tubicino che protubera in fuori e da collegare a una flebo per alimentarmi. L’argomento odierno, infatti, sarà l’operazione chirurgica per installare la birbantella. Innanzitutto fin dal principio del ricovero più lungo del West era allegramente ...

Buonasera, chiedo un consulto perchè non sono più in grado di gestire i miei pensieri. Sono fidanzata felicemente da 3 anni, ma quello che ho passato in famiglia penso ...

