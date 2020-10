Il giorno di Salvini a Catania, iniziata l'udienza preliminare per il caso Gregoretti. Il Pm chiede l'archiviazione (Di sabato 3 ottobre 2020) E' cominciata nell'aula Serafino Famà del Palazzo di Giustizia di Catania, davanti al Gup Nunzio Sarpietro, l'udienza preliminare per la richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell'ex ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 3 ottobre 2020) E' cominciata nell'aula Serafino Famà del Palazzo di Giustizia di, davanti al Gup Nunzio Sarpietro, l'per la richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona dell'ex ...

matteosalvinimi : #Salvini: Un pensiero, nel giorno dei funerali di Aurelio, un papà che non ha esitato a donare la propria vita per… - giornalettismo : Ecco cosa bisognerebbe ricordare il #3ottobre. Non il giorno in cui sta iniziando il processo a Matteo #Salvini.… - fattoquotidiano : Matteo Salvini, il giorno della prima udienza a Catania: perché il caso Gregoretti è diverso da quello della nave D… - AnnaP1953 : RT @matteosalvinimi: #Salvini: Un pensiero, nel giorno dei funerali di Aurelio, un papà che non ha esitato a donare la propria vita per sal… - Qua_Agatha : @NinaRicci_us Non solo a Catania, l'unico problema d'Italia pare sia proprio lui. Ogni santo giorno sequele di # n… -