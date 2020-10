Il gesto choc dei manifestanti: bruciata la bandiera della Lega (Di sabato 3 ottobre 2020) Maurizio Zoppi La manifestazione della Rete 'Mai con Salvini' in Piazza Trento a Catania e il Pd catanese ha annunciato la sua partecipazione. Urla, insulti e bandiere bruciate. Il fronte del No a Salvini si è dato appuntamento a Catania quest'oggi per protestare contro il leader del Carroccio. Una galassia eterogenea spesso in conflitto al suo interno accomunata per una giornata fatta da slogan, fischi, insulti e bandiere della Lega bruciate. Mentre il partito del Carroccio ha convocato in questi giorni i suoi stati generali a Catania in attesa del processo contro Salvini, che sembra sgonfiarsi come neve al sole, proprio questa mattina nella città etnea è partito un corteo a cui stanno partecipano un ventaglio di organizzazioni e partiti politici di sinistra: dal Pd fino ai centri sociali, passando per ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Maurizio Zoppi La manifestazioneRete 'Mai con Salvini' in Piazza Trento a Catania e il Pd catanese ha annunciato la sua partecipazione. Urla, insulti e bandiere bruciate. Il fronte del No a Salvini si è dato appuntamento a Catania quest'oggi per protestare contro il leader del Carroccio. Una galassia eterogenea spesso in conflitto al suo interno accomunata per una giornata fatta da slogan, fischi, insulti e bandierebruciate. Mentre il partito del Carroccio ha convocato in questi giorni i suoi stati generali a Catania in attesa del processo contro Salvini, che sembra sgonfiarsi come neve al sole, proprio questa mattina nella città etnea è partito un corteo a cui stanno partecipano un ventaglio di organizzazioni e partiti politici di sinistra: dal Pd fino ai centri sociali, passando per ...

