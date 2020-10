Il docufilm che mostra come sarà il mare del 2050 se non ridurremo la plastica monouso

(Di sabato 3 ottobre 2020) Una ragazza a caccia di buste diin unun tempo ecosistema di piante e animali acquatici: «Mia mamma pescava i polpi, io mi accontento dei sacchetti». Una collezionista di packaging che da convinta oppositrice dell’inquinamento delora si ritrova a celebrarlo con le sue opere. Un pescatore di bottiglie: «Pescavamo sempre piùe sempre meno pesci, così abbiamo deciso di riconvertire il peschereccio». Infine, uno chef che è riuscito a scongiurare la chiusura del suo ristorante servendo pesci alimentati con microplastiche. Siamo nelin compagnia di quattro personaggi, di età e dal vissuto differente, che si muovono in uno spazio cosparso di questo derivato del petrolio. Un mondo dove l’apocalisse non è ...

