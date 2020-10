Il Coronavirus blocca il Napoli ma la Juve minaccia: “noi alle 20:45 saremo in campo” (Di sabato 3 ottobre 2020) L’Asl Napoli1 ha bloccato la partenza del Napoli per Torino per la partita in programma domani contro la Juventus a causa della positività dei calciatori Zielinski ed Elmas e di un dirigente partenopeo. I giocatori sono stati avvisati mentre si trovavano al San Paolo, in attesa del pullman col quale sarebbero dovuti partire. Intanto arriva da Torino una durissima replica della Juventus: ‘Juventus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la gara Juventus-Napoli domani alle 20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A‘. Il club bianconero punta dunque alla vittoria a tavolino come stabilito dal protocollo Uefa.L'articolo Il Coronavirus ... Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) L’Asl1 hato la partenza delper Torino per la partita in programma domani contro lantus a causa della positività dei calciatori Zielinski ed Elmas e di un dirigente partenopeo. I giocatori sono stati avvisati mentre si trovavano al San Paolo, in attesa del pullman col quale sarebbero dovuti partire. Intanto arriva da Torino una durissima replica dellantus: ‘ntus Football Club comunica che la Prima Squadra scenderà in campo per la garantus-domani20.45, come previsto dal calendario della Lega di Serie A‘. Il club bianconero punta dunque alla vittoria a tavolino come stabilito dal protocollo Uefa.L'articolo Il...

SkyTG24 : Coronavirus in Campania, calcio: Asl blocca il #Napoli, no alla trasferta a Torino - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Asl blocca il Napoli: 'No trasferta a Torino con la Juve' #napoli - repubblica : Coronavirus, positivi due membri dello staff Juve. Napoli, Elmas contagiato e l'Asl blocca la partenza per Torino.… - infoitsport : Coronavirus, l'Asl blocca il Napoli: niente trasferta a Torino per il match contro la Juve - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, Asl blocca il Napoli: 'No trasferta a Torino con la Juve' #napoli -