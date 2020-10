Il conflitto tra armeni e azeri nel Nagorno Karabakh: il ruolo (ambiguo) di Mosca e l’aggressività turca (Di sabato 3 ottobre 2020) Da una settimana sono riprese le ostilità tra armenia e Azerbaigian nel Nagorno-Karabakh. Gli scontri sono i più gravi scoppiati dal 2016, e prima ancora dal 1991 quando la dissoluzione dell’Unione Sovietica spinse la popolazione a maggioranza armena del Nagorno Karabakh a separarsi dall’Azerbaigian. Le violenze tra Baku e Yerevan portarono da entrambe le parti a una pulizia etnica. Furono 30mila le vittime di un conflitto che durò fino al cessate il fuoco del 1994. ANSA / CENTIMETRI Mappa del Nagorno KarabakhIl presidente russo Vladimir Putin e quello francese Emmanuel Macron hanno chiesto una sospensione totale dei combattimenti. Il ritorno delle ostilità era nell’aria. «Non soltanto per i ... Leggi su open.online (Di sabato 3 ottobre 2020) Da una settimana sono riprese le ostilità traa e Azerbaigian nel. Gli scontri sono i più gravi scoppiati dal 2016, e prima ancora dal 1991 quando la dissoluzione dell’Unione Sovietica spinse la popolazione a maggioranza armena dela separarsi dall’Azerbaigian. Le violenze tra Baku e Yerevan portarono da entrambe le parti a una pulizia etnica. Furono 30mila le vittime di unche durò fino al cessate il fuoco del 1994. ANSA / CENTIMETRI Mappa delIl presidente russo Vladimir Putin e quello francese Emmanuel Macron hanno chiesto una sospensione totale dei combattimenti. Il ritorno delle ostilità era nell’aria. «Non soltanto per i ...

