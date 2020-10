Il caso Gregoretti: la ricostruzione della vicenda che ha portato Salvini a processo (Di sabato 3 ottobre 2020) caso Gregoretti, la ricostruzione: perché Salvini è a processo Riassunto Oggi, sabato 3 ottobre 2020, Matteo Salvini dovrà presentarsi a Catania davanti al gup per l’udienza preliminare nel processo che lo vede indagato per sequestro di persona aggravato per il caso della nave Gregoretti. Il leader della Lega è accusato di aver impedito a 131 persone di sbarcare in Italia dopo essere state soccorse dalla nave della guardia costiera italiana Gregoretti nel luglio del 2019. I migranti rimasero in mare per cinque giorni, prima dell’autorizzazione all’attracco nel porto di Augusta. Prima di arrivare al ... Leggi su tpi (Di sabato 3 ottobre 2020), la: perchéè aRiassunto Oggi, sabato 3 ottobre 2020, Matteodovrà presentarsi a Catania davanti al gup per l’udienza preliminare nelche lo vede indagato per sequestro di persona aggravato per ilnave. Il leaderLega è accusato di aver impedito a 131 persone di sbarcare in Italia dopo essere state soccorse dalla naveguardia costiera italiananel luglio del 2019. I migranti rimasero in mare per cinque giorni, prima dell’autorizzazione all’attracco nel porto di Augusta. Prima di arrivare al ...

amnestyitalia : Domani la nostra task force sarà presente a Catania per monitorare la manifestazione regionale promossa da 'Mai con… - La7tv : #tagada Nicola Fratoianni sulle argomentazioni di Matteo Salvini sul caso #Gregoretti in vista del processo di Cata… - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, A CATANIA ?UNA DELEGAZIONE LEGA DALLA CAMPANIA - Nicole78284887 : RT @amnestyitalia: Domani la nostra task force sarà presente a Catania per monitorare la manifestazione regionale promossa da 'Mai con Salv… - galfort2 : . DOMANI C’è la prima udienza del caso Gregoretti Davide Maria De Luca 3 ottobre 2020 Il segretario della… -