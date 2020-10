Il Cardinale Parolin difende l'accordo tra Vaticano e Cina: "non ha a che fare con la politica" (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - “Vorrei dire che noi siamo fiduciosi che questo accordo possa portare sempre più ad una normalizzazione della vita della Chiesa in Cina e possa aiutare i cattolici cinesi ad essere pienamente cinesi e pienamente cattolici. In comunione con Roma e con il Papa”. Lo ha detto il Cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine di un convegno a Milano sulle missioni del Pime nel Paese del Dragone, a proposito del rinnovo dell'intesa transitoria tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese per la nomina dei vescovi. “In gergo diplomatico si dice cauto ottimismo”, ha precisato il segretario di Stato. “La situazione è oggettivamente difficile per le ragioni che sono state ricordate, si sono susseguite nel ... Leggi su agi (Di sabato 3 ottobre 2020) AGI - “Vorrei dire che noi siamo fiduciosi che questopossa portare sempre più ad una normalizzazione della vita della Chiesa ine possa aiutare i cattolici cinesi ad essere pienamente cinesi e pienamente cattolici. In comunione con Roma e con il Papa”. Lo ha detto ilPietro, segretario di Stato, a margine di un convegno a Milano sulle missioni del Pime nel Paese del Dragone, a proposito del rinnovo dell'intesa transitoria tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese per la nomina dei vescovi. “In gergo diplomatico si dice cauto ottimismo”, ha precisato il segretario di Stato. “La situazione è oggettivamente difficile per le ragioni che sono state ricordate, si sono susseguite nel ...

vaticannews_it : #3ottobre Il cardinale Pietro Parolin a Milano per celebrare i 150 della presenza del PIME in terra cinese. “Perché… - poliziadistato : Oggi la messa in Vaticano celebrata dal Cardinale Pietro Parolin in onore di #SanMicheleArcangelo, patrono della… - sulsitodisimone : Il Cardinale Parolin difende l'accordo tra Vaticano e Cina: 'non ha a che fare con la politica' - Jonas62712964 : RT @acistampa: Il Cardinale Parolin, in un convegno del PIME afferma che l'accordo con la Cina ha obbiettivi prettamente pastorali, non pol… - AlanHoldren : RT @acistampa: Il Cardinale Parolin, in un convegno del PIME afferma che l'accordo con la Cina ha obbiettivi prettamente pastorali, non pol… -