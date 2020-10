Il campionato brasiliano di League of Legends avrà 10 squadre come partner a lungo termine: ecco quali sono (Di sabato 3 ottobre 2020) Riot Games ha svelato le 10 squadre scelte per la sua competizione brasiliana di League of Legends, che prende appunto il nome di “Campeonato Brasileiro de League of Legends” (CBLoL). La lega ha adottato un modello di partnership a lungo termine, come si è visto nella LPL cinese, nella LEC europea e nella LCS nordamericana. Sembra che circa 20 organizzazioni abbiano mostrato interesse formale a diventare un partner per il CBLoL. Tuttavia, per la competizione brasiliana erano state assegnate solo 10 slot, pertanto Riot Games è stata costretta a ridurre i candidati nel corso di un processo che include numerose fasi, tra cui la richiesta di una domanda formale e la presentazione della ... Leggi su esports247 (Di sabato 3 ottobre 2020) Riot Games ha svelato le 10scelte per la sua competizione brasiliana diof, che prende appunto il nome di “Campeonato Brasileiro deof” (CBLoL). La lega ha adottato un modello diship asi è visto nella LPL cinese, nella LEC europea e nella LCS nordamericana. Sembra che circa 20 organizzazioni abbiano mostrato interesse formale a diventare unper il CBLoL. Tuttavia, per la competizione brasiliana erano state assegnate solo 10 slot, pertanto Riot Games è stata costretta a ridurre i candidati nel corso di un processo che include numerose fasi, tra cui la richiesta di una domanda formale e la presentazione della ...

esports247_it : Il campionato brasiliano di League of Legends avrà 10 squadre come partner a lungo termine: ecco quali sono… - Pacobeyy : RT @ndl00: Marinella su #Pereira:'È un giocatore più belga che brasiliano, è di tantissima qualità, ma soprattutto quantità. È un giocatore… - saradlmstr1 : @vetteclerc Esatto, al momento lo merita più Gianluca che Arthur. Non per altro, ma il brasiliano è leader nel campionato - epicoautomatico : quando gli è passata tra le mani in faccia in codesto forum , io voglio parlare solo con quelli si vince il campion… - Eros28313872 : @MatteoPedrosi Se il Cagliari chiede una cifra esagerata per Joao Pedro ( dopo l'unico campionato sopra la media ab… -

Ultime Notizie dalla rete : campionato brasiliano Botafogo-Fluminense: il “nonno“ di tutti i derby di Rio: occhi puntati sull’ennesima sfida a tinte carioca DerbyDerbyDerby Futsal, la Pirossigeno Città di Cosenza si presenta ai tifosi e alla comunità

Tra obiettivi e ambizioni la squadra cosentina si è presentata in vista dell’inizio della nuova stagione che la vedrà ai nastri di partenza in A2 ...

Formula Regiona, Mugello: Leclerc mago del bagnato in Gara 1

Il monegasco della Prema ha dominato la prima corsa del weekend fornendo una prestazione incredibile sull'asfalto bagnato del Mugello. Vips e Rasmussen completano il podio.

Tra obiettivi e ambizioni la squadra cosentina si è presentata in vista dell’inizio della nuova stagione che la vedrà ai nastri di partenza in A2 ...Il monegasco della Prema ha dominato la prima corsa del weekend fornendo una prestazione incredibile sull'asfalto bagnato del Mugello. Vips e Rasmussen completano il podio.