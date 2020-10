Il brufolo più “cattivo” della storia umana: la scoperta del male (Di sabato 3 ottobre 2020) Quante volte ci capita di mettere le dita nel naso e non prestare attenzione anche alle minime conseguenze che potrebbe causare questo gesto? “Non mettere le dita nel naso, oppure in bocca, che prendi infezione!” – quante volte abbiamo avuto a che fare nella nostra vita con queste dichiarazioni metaforiche che poi, proprio tanto bene … L'articolo Il brufolo più “cattivo” della storia umana: la scoperta del male proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 3 ottobre 2020) Quante volte ci capita di mettere le dita nel naso e non prestare attenzione anche alle minime conseguenze che potrebbe causare questo gesto? “Non mettere le dita nel naso, oppure in bocca, che prendi infezione!” – quante volte abbiamo avuto a che fare nella nostra vita con queste dichiarazioni metaforiche che poi, proprio tanto bene … L'articolo Ilpiù “cattivo”: ladelproviene da YesLife.it.

xsmileJg : @kidrewr Vai a farti vedere, può essere nulla come può essere un brufolo, o come qualcosa di più serio Non sottovalutare - retrosmalik : il mio più grande flex è non avere neanche un brufolo (e anche avere il naso come zayn e saper parlare il suo accen… - aryprova01 : RT @GiadaGummy: Stefania: *Mangia la torta* 'Poi mi chiedo perché mi è venuto il brufolo sottopelle ' RAGA LA AMO OGNI GIORNO DI PIÙ AHA… - giorgia_ava : RT @GiadaGummy: Stefania: *Mangia la torta* 'Poi mi chiedo perché mi è venuto il brufolo sottopelle ' RAGA LA AMO OGNI GIORNO DI PIÙ AHA… - GiadaGummy : Stefania: *Mangia la torta* 'Poi mi chiedo perché mi è venuto il brufolo sottopelle ' RAGA LA AMO OGNI GIORNO DI PIÙ AHAHAH #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : brufolo più