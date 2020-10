Il bonus facciate si può richiedere per mura interne visibili dall’esterno? (Di sabato 3 ottobre 2020) Il bonus facciate è destinato al lavoro di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici di qualsiasi categoria catastale e anche degli immobili strumentali. Un interpello all’Agenzia delle Entrate ha portato ad un chiarimento. Per le mura interne degli edifici si può chiedere il bonus in descrizione, se parte di queste sono visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. La funzione della facciata infatti è molto importante per l’estetica e quindi per la qualità dello stabile e degli immobili che si trovano all’interno. L’estetica determina parte del valore di mercato di un immobile ed è importante che tra fuori e dentro ci sia il giusto equilibrio. Restaurare o rifare un balcone oppure sistemare degli ornamenti ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilè destinato al lavoro di recupero e restauro della facciata esterna degli edifici di qualsiasi categoria catastale e anche degli immobili strumentali. Un interpello all’Agenzia delle Entrate ha portato ad un chiarimento. Per ledegli edifici si può chiedere ilin descrizione, se parte di queste sonodalla strada o da suolo ad uso pubblico. La funzione della facciata infatti è molto importante per l’estetica e quindi per la qualità dello stabile e degli immobili che si trovano all’interno. L’estetica determina parte del valore di mercato di un immobile ed è importante che tra fuori e dentro ci sia il giusto equilibrio. Restaurare o rifare un balcone oppure sistemare degli ornamenti ...

QuotidianPost : Il bonus facciate si può richiedere per mura interne visibili dall’esterno? - infoiteconomia : Bonus facciate: per detrazione 90% l’intervento deve essere visibile dalla strada. FOTO - infoiteconomia : Il bonus facciate si può usare solo per questi edifici chiarisce l’Agenzia delle Entrate - infoiteconomia : Bonus facciate, come sfruttare il credito al 90% - Quadro Normativo, Bergamo - fisco24_info : Bonus facciate anche per pulitura e riverniciatura dello sporto del tetto: Il contribuente potrà fruire del bonus f… -