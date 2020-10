I monopattini vanno di moda, anche tra i malviventi. Ladro individuato grazie alla telecamere (Di sabato 3 ottobre 2020) Gli agenti della locale hanno verificato che la fuga del Ladro era però stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza pubblica, posizionate all'uscita del vicino Parco Leggi su ravennatoday (Di sabato 3 ottobre 2020) Gli agenti della locale hanno verificato che la fuga delera però stata ripresa dalledella videosorveglianza pubblica, posizionate all'uscita del vicino Parco

ErnestinaMiscia : @charliecarla Infatti! Non si vede un vigile in giro. Monopattini e biciclette vanno sui marciapiede, scarsi contro… - SusySo3 : A quando la targa, bollo, assicurazione e casco per la guida dei monopattini per le strade? Sfrecciano in mezzo a… - Paolo6821 : @HPreparazione Idee precise non ne ho però mi orienterei verso qualche cosa di assurdo tipo: banchi a rotelle, mono… - ErnestJoker77 : @ComuneMI quando pensate di cominciare a sanzionare i #monopattini che vanno sui #marciapedi o nelle zone pedonali… - peppe191181 : RT @Rturcato83: #thebeardcorner mio pezzo su @MotoriNoLimits 20 F1 brutte sporche e cattive che per un’ora e mezza vanno a 300km/h sono un… -

Ultime Notizie dalla rete : monopattini vanno I monopattini vanno di moda, anche tra i malviventi. Ladro individuato grazie alla telecamere RavennaToday Vanno in due sul monopattino e cadono, coppia finisce in ospedale: ferite a gambe e faccia

Ennesimo incidente in monopattino a Milano. Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre, poco dopo la mezzanotte, un uomo e una donna ...

Milano, «troppi monopattini nelle strade cittadine»: la Procura indaga

Palazzo Marino ha autorizzato la circolazione di 5.250 mezzi, ma gli investigatori sospettano che vengano utilizzati anche quelli destinati a restare in magazzino. Verso un’inchiesta penale su sicurez ...

Ennesimo incidente in monopattino a Milano. Nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre, poco dopo la mezzanotte, un uomo e una donna ...Palazzo Marino ha autorizzato la circolazione di 5.250 mezzi, ma gli investigatori sospettano che vengano utilizzati anche quelli destinati a restare in magazzino. Verso un’inchiesta penale su sicurez ...