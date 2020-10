“I mercati non possono chiudere, noi non siamo untori”. Appello dell’Anva Salerno al governatore De Luca. Il presidente Ciro Pietrofesa chiede un passo indietro della Regione Campania (Di sabato 3 ottobre 2020) di Erika Noschese “I mercati non possono chiudere”. A lanciare l’Appello al governatore De Luca è Ciro Pitrofesa, presidente dell’Anva Salerno che, nei giorni scorsi, ha provveduto a scrivere al presidente di Palazzo Santa Lucia affinchè gli operatori mercatali possano avere la possibilità di continuare a lavorare. I mercatali, di fatto, sono ad oggi quelli più colpiti dall’emergenza Coronavirus: anche dopo il lockdown, per loro la ripresa delle attività è avvenuta lentamente, con una serie di norme da rispettare. Ad oggi, l’ipotesi di una seconda chiusura imposta dai vertici di Palazzo Santa Lucia, come anticipato nei giorni scorsi proprio da ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 3 ottobre 2020) di Erika Noschese “Inon”. A lanciare l’alDePitrofesa,dell’Anvache, nei giorni scorsi, ha provveduto a scrivere aldi Palazzo Santa Lucia affinchè gli operatori mercatali possano avere la possibilità di continuare a lavorare. I mercatali, di fatto, sono ad oggi quelli più colpiti dall’emergenza Coronavirus: anche dopo il lockdown, per loro la ripresa delle attività è avvenuta lentamente, con una serie di norme da rispettare. Ad oggi, l’ipotesi di una seconda chiusura imposta dai vertici di Palazzo Santa Lucia, come anticipato nei giorni scorsi proprio da ...

