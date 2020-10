I consigli alle punte e quel segno scaramantico: le confessioni di Inzaghi (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il bomber del campionato? Dico Immobile, ma spero che al secondo posto ci sia uno tra Lapadula, Moncini o comunque un attaccante del Benevento”. A dirlo è Filippo Inzaghi, intervistato da AM, inserto del Corriere dello Sport Stadio. “Anche io quando diventai capocannoniere con l’Atalanta giocavo in una squadra che puntava a salvarsi proprio come noi. Mai dire mai”. L’allenatore giallorosso nel corso dell’intervista a firma di Filippo Cornacchia ha affrontato temi di varia natura sul campionato. Detto che la sua favorita per lo scudetto resta la Juventus, i giallorossi dovranno fare il possibile per conquistare un tricolore diverso, quello della salvezza: “Vogliamo continuare ad essere noi stessi, senza snaturarci rispetto al ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 3 ottobre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “Il bomber del campionato? Dico Immobile, ma spero che al secondo posto ci sia uno tra Lapadula, Moncini o comunque un attaccante del Benevento”. A dirlo è Filippo, intervistato da AM, inserto del Corriere dello Sport Stadio. “Anche io quando diventai capocannoniere con l’Atalanta giocavo in una squadra che puntava a salvarsi proprio come noi. Mai dire mai”. L’natore giallorosso nel corso dell’intervista a firma di Filippo Cornacchia ha affrontato temi di varia natura sul campionato. Detto che la sua favorita per lo scudetto resta la Juventus, i giallorossi dovranno fare il possibile per conquistare un tricolore diverso,lo della salvezza: “Vogliamo continuare ad essere noi stessi, senza snaturarci rispetto al ...

_zulemar : vorrei tanto seguire i consigli che do alle mie amiche - alycecappellaio : RT @Deadelle_arti: Alle volte non ho bisogno di consigli , ma semplicemente bisogno di un abbraccio. - marchi_roberta : #Trump in ospedale mi fa pensare alle parole, all’uso che se ne fa quando non si conoscono a fondo le questioni - e… - doctorhoover : RT @La7tv: #tagada Tra il serio e il faceto i consigli di Enrico Bertolino a Donald Trump alle prese con il #Covid: 'Ha abilmente spostato… - joe_catanza : RT @Deadelle_arti: Alle volte non ho bisogno di consigli , ma semplicemente bisogno di un abbraccio. -

Ultime Notizie dalla rete : consigli alle Cisco: ecco 10 consigli per una corretta cyber hygiene Cisco... Tech Princess Buccino, ProLoco. Insediato il nuovo consiglio di amministrazione: Marcello Nardiello confermato presidente

Una nuova sfida è stata avviata dal neo consiglio della Pro Loco ... garantendo ai soci e ai giovani una possibilità di lavoro e di crescita, vicino alle proprie famiglie e nella propria terra. Il ...

Tari e Imu, il Consiglio comunale approva le tariffe: invariate le prime, modificate le seconde

Mercoledì 30 settembre, il Consiglio comunale di Capalbio si è riunito per discutere, tra le altre cose, le nuove tariffe Tari e Imu.

Una nuova sfida è stata avviata dal neo consiglio della Pro Loco ... garantendo ai soci e ai giovani una possibilità di lavoro e di crescita, vicino alle proprie famiglie e nella propria terra. Il ...Mercoledì 30 settembre, il Consiglio comunale di Capalbio si è riunito per discutere, tra le altre cose, le nuove tariffe Tari e Imu.