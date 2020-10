I cento anni di Nuncas Storia di donne | impresa e e innovazione

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 3 ottobre 2020) “A volte mi capita che, quando sono nel mio appartamento, sento l’esigenza di un prodotto nuovo, di qualità e non nocivo, che possa pulire, igienizzare o smacchiare al meglio qualcosa. Allora torno in ufficio e dico: ’Dobbiamo farlo!”. È in queste parole una parte importante della filosofia di, azienda per i prodotti per la casa che quest’anno compie un secolo. Le pronuncia con HuffPost Rosy Cassata, direttore creativo dell’nata a Milano nel 1920 grazie a suo nonno, Nunzio, partito nel 1911 da Palermo alla volta della capitale economica del Paese per vendere le solette delle scarpe. “Le importava dagli Stati Uniti. Poi è stata stabilita l’autarchia e così ha dovuto cambiare business”.Ed ecco che allora Nunzio, con l’aiuto di un amico chimico, si ...