Harvest Grand Prix | Newgarden vince gara 1 e riapre il campionato

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 3 ottobre 2020) Penultimo appuntamento per la IndyCar Series, che sul tracciato stradale di Indianapolis ha disputato oggi1 dell’. In unasegnata dal record di sorpassi (ben 200!), Josefbeneficia di una strategia perfetta, ottenendo una vittoria che vale oro. Grazie alla debacle di Scott Dixon, solo nono al traguardo, il due volte iridato accorcia notevolmente le distanze dal neozelandese in classifica, portandosi a soli 40 punti. Ilora sicostruisce la sua vittoria sulle soste ai box, impiegando la tattica del cosiddetto overcut. Rientrando al pit uno o due giri più tardi rispetto ai rivali, il pilota di punta del Team Penske beffa il giovane Colton Herta, autore di ...