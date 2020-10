Ha un’ape regina nell’auto: sciame la insegue e rimane per giorni sul veicolo (Di sabato 3 ottobre 2020) L’auto di una 68enne inglese è stata letteralmente ricoperta da uno sciame di 20mila api: cercavano di salvare l’ape regina intrappolata all’interno Ha dell’incredibile quanto accaduto ad un’anziana che si è ritrovata ‘preda’ di uno sciame di api che l’ha seguita per giorni. Ma andiamo con ordine: la 68enne, il suo nome è Carol Howart, … L'articolo Ha un’ape regina nell’auto: sciame la insegue e rimane per giorni sul veicolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di sabato 3 ottobre 2020) L’auto di una 68enne inglese è stata letteralmente ricoperta da unodi 20mila api: cercavano di salvare l’apeintrappolata all’interno Ha dell’incredibile quanto accaduto ad un’anziana che si è ritrovata ‘preda’ di unodi api che l’ha seguita per. Ma andiamo con ordine: la 68enne, il suo nome è Carol Howart, … L'articolo Ha un’apenell’auto:lapersulNewNotizie.it.

Ginko_21 : @Gia_Uss90 La trovo insopportabile, pensa di essere stocazzo e le vanno tutti appresso pensando che sia un personag… - hogwartstydia : Solo io posso avere un compagno che quando un’ape entra in classe urla: “Regina delle troie, tornatene in tangenziale!” - Flavietta79 : @Maxwhitesand2 Cioè? Tu nn eri sempre uguale? ?? Che poi la gelosia su un social nn la comprendo tanto.. Nella realt… - Giusercole : Se stasera Fulvio non fosse in nomination, uscirebbe Santa Adua dalle 7 spade, e l'ape regina con il suo branco dei… - HiveSatir : -

Ultime Notizie dalla rete : un’ape regina Ha un’ape regina nell’auto: sciame la insegue e rimane per giorni sul veicolo NewNotizie