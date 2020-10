Gregoretti, lastra di marmo ferisce la Bongiorno in aula. Salvini: "Surreale" (Di sabato 3 ottobre 2020) Federico Garau La senatrice del Carroccio ha annunciato l'intenzione di avviare un'interrogazione parlamentare sullo stato degli uffici giudiziari in Italia Impegnata nel tribunale di Catania per rappresentare Matteo Salvini durante il processo per il caso Gregoretti, in cui l'ex ministro dell'Interno risulta imputato per sequestro di persona aggravato, la senatrice del Carroccio e avvocato Giulia Bongiorno è rimasta lievemente ferita da una lastra di marmo distaccatasi dal muro dell'aula. I fatti, stando a quanto riportato dalle agenzie di stampa, si sono verificati nel corso della mattinata di oggi, sabato 3 ottobre, proprio mentre era in pieno svolgimento l'udienza preliminare del procedimento penale. Dopo essersi distaccata da un muro dell'aula in ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 ottobre 2020) Federico Garau La senatrice del Carroccio ha annunciato l'intenzione di avviare un'interrogazione parlamentare sullo stato degli uffici giudiziari in Italia Impegnata nel tribunale di Catania per rappresentare Matteodurante il processo per il caso, in cui l'ex ministro dell'Interno risulta imputato per sequestro di persona aggravato, la senatrice del Carroccio e avvocato Giuliaè rimasta lievemente ferita da unadidistaccatasi dal muro dell'. I fatti, stando a quanto riportato dalle agenzie di stampa, si sono verificati nel corso della mattinata di oggi, sabato 3 ottobre, proprio mentre era in pieno svolgimento l'udienza preliminare del procedimento penale. Dopo essersi distaccata da un muro dell'in ...

